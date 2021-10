Wie viel Chaos braucht das Theater, Herr Bücker?

Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" spricht der Intendant des Augsburger Staatstheaters André Bücker darüber, welche Rolle Kultur in seinem Leben spielt und worauf er sich in dieser Spielzeit am meisten freut.

Schauspielerinnen und Tänzer auf der Bühne, Live-Musik vom Orchester und ein Saal, in dem jeder Platz besetzt werden darf: Das alles ist am Staatstheater Augsburg seit dem Spielzeitbeginn im September wieder möglich. Da ist es nicht verwunderlich, wenn Intendant André Bücker über die Stimmung im Haus sagt, sie sei fantastisch. Denn hinter den Künstlerinnen und Künstlern, aber auch hinter all denjenigen, die in den Werkstätten und Büros des Betriebs arbeiten, liegen eineinhalb Jahre, in denen Theaterbetrieb gar nicht oder nur mit massiven Einschränkungen möglich war.

Bücker spricht im Podcast "Augsburg, meine Stadt" über kreative Ideen, die den Balletttänzerinnen und -tänzern das Training im Wohnzimmer ermöglichten, über Planungen, die im Papierkorb landeten und darüber, wie in dieser Zeit die digitale Sparte des Theaters gewachsen ist. Denn in Augsburg gehören Produktionen, die sich über eine VR-Brille verfolgen lassen, auch nach der Pandemie fest zum Angebot. Warum Bücker auf diese Technik setzt und sich gegen klassisches Streaming entschieden hat, verrät er im Gespräch mit Digitalredakteurin Ida König.

Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" erfahren die Hörerinnen und Hörer auch Persönliches über André Bücker. So spricht er darüber, wie Theater und Kultur ihn auch auch in der Freizeit und auf Reisen beschäftigen und wie viel Chaos er für seine kreative Arbeit benötigt. Außerdem verrät er, wann und wo er zum ersten Mal einem Kollegen sagte, dass er Intendant werden möchte und worauf er sich in der aktuellen Spielzeit besonders freut.

