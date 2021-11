Zwei Jahre ohne Christkindlesmarkt: Was haben Sie vermisst, Herr Winderl?

Zwei Jahre Corona und ein schwerer Unfall - doch jetzt soll es für Gastronom Harry Winderl am Christkindlesmarkt endlich wieder losgehen. Zeit für ein Gespräch.

Niemandem wird in Augsburg wohl so oft das Attribut "Szenegastronom" zugeordnet wie Harry Winderl. Seit 15 Jahren betreibt er die Bar im Schallerzelt auf dem Plärrer, ist an der Almhütte auf dem Christkindlesmarkt beteiligt. Das Augsburger Nachtleben prägte mit diversen Discos, Clubs und Kneipen wie dem Yum Club, dem Barfly oder dem Thorbräu-Keller. Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" spricht Winderl darüber, wie er als Schüler in der Gastronomie anfing, was ihm während der Corona-Krise am meisten gefehlt hat und über die Vorfreude auf den Christkindlesmarkt.

Im Gespräch mit Digitalredakteurin Ida König erzählt der 53-Jährige auch, mit welchem Ehrgeiz er seit seinem schweren Unfall im Herbst 2020 dafür kämpft, wieder ganz gesund zu werden und weshalb ihm ein "intensives Leben" so wichtig ist. Winderl, der sich als "Augsburger durch und durch" bezeichnet, hat nicht nur zahlreiche Ideen für gastronomische Projekte: Im Podcast verrät er, welche anderen Baustellen er im Wortsinn noch betreut und was er damit meint, wenn er sagt, er wünscht sich für Augsburg mehr Gefühl.

