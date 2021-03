vor 49 Min.

Plus-Size-Mode, Vorurteile, Instagram: Bloggerin Cécile Sauer im Podcast

Cécile Sauer war Augsburgs erste "Shopping Queen" und betreibt den Plus-Size-Modeblog "Theodora Flipper". Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" gibt sie Einblicke in ihren Alltag.

Von Ida König

Mode ist nur etwas für schlanke Frauen? Das sieht Cécile Sauer völlig anders. Die Augsburgerin betreibt seit fast zehn Jahren den Plus-Size-Modeblog "Theodora Flipper", auf Instagram folgen ihr gut 33.000 Menschen. Hier wie dort zeigt sie Outfits für kurvige Frauen, oft in Kooperation mit Modefirmen. Außerdem will sie mit Klischees aufräumen. So berichtete sie über ihre Schwangerschaft und die Geburt ihrer Tochter, sprach offen über Kinderwunsch und Übergewicht. "Man liest so oft, dass dicke Frauen nicht schwanger werden können", sagt sie im Gespräch mit Digital-Redakteurin Ida König. Deshalb sei es ihr wichtig gewesen, verunsicherten Frauen Mut zu machen.

Jetzt reinhören: Plus-Size-Bloggerin Cécile Sauer im Podcast "Augsburg, meine Stadt"

Bei all den persönlichen Details - ein gewisser Grad an Privatsphäre ist der Bloggerin wichtig. Welche Informationen ihrer Überzeugung nach nichts auf Instagram zu suchen haben und welche Rolle ihr Mann bei Entscheidungen spielt, verrät sie im Podcast " Augsburg, meine Stadt". Außerdem spricht sie über den Druck, regelmäßig in den sozialen Netzwerken präsent zu sein, über Beiträge, die sie so nicht mehr veröffentlichen würde und darüber, wie sie mit Hasskommentaren umgeht.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" auf Spotify, Apple Podcast und Co.

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

