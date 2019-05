vor 11 Min.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" jetzt auch bei Deezer

Spotify, iTunes – und nun auch Deezer. Unseren Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Hörer nun in zahlreichen Apps.

In unserem neuen Podcast "Augsburg, meine Stadt" sprechen wir darüber, was die Menschen in Augsburg bewegt. Und natürlich lassen wir diese Menschen selbst zu Wort kommen. Das Audio-Format gibt es bereits bei Spotify, iTunes und vielen anderen Streaming-Plattformen. Nun kommt eine weitere hinzu: Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" können Sie jetzt auch bei Deezer hören.

Die Streaming-Plattform mit Sitz in Paris bietet neben ihrem Musik-Angebot auch Tausende Podcasts an. Nach Firmenangaben wird Deezer von 14 Millionen Menschen in mehr als 180 Ländern genutzt.

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das neue Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

Sie können unseren Podcast auch direkt an dieser Stelle anhören. Klicken Sie dazu einfach links auf den ⯈-Button, um die aktuelle Folge von "Augsburg, meine Stadt" anzuhören.

Sie möchten mehr über unseren neuen Podcast erfahren? Dann klicken Sie hier.

Themen Folgen