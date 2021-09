Podcast zur Wahl

vor 20 Min.

Grünen-Frau Claudia Roth, welche Augsburger Themen wollen Sie anpacken?

Klima, Kultur, Meinungsfreiheit: Bei der Bundestagswahl geht es auch um Augsburgs Zukunft. Im Podcast sagt Claudia Roth, warum sie in den Bundestag gehört – und was sie an Augsburg mag.

Von Axel Hechelmann

Themen folgen