16.05.2019

Wie die Augsburger Firma Boxbote das bessere Amazon werden will

Radler mit türkis-farbenen Rucksäcken – das verbinden viele Augsburger mit der Firma Boxbote. Gründer Raimund Seibold erzählt im Podcast die spannende Geschichte dahinter.

Von Axel Hechelmann

Es sind ambitionierte Ziele, die das Augsburger Unternehmen Boxbote verfolgt: Der Lieferservice will in Zukunft alles an seine Kunden zustellen, was die hiesigen Geschäfte anbieten – und damit zum Konkurrenten für den US-Konzern Amazon werden.

In einer neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" spricht Boxbote-Gründer Raimund Seibold mit Digital-Redakteur Axel Hechelmann über diese ambitionierten Pläne. Außerdem erzählt der 33-Jährige von den holprigen Anfängen seines Startups, einer zündenden Idee und dem Problem mit Verpackungsmüll.

Die Boxbote-Story: Hier reinhören!

Das Gespräch der aktuellen Folge fand am Rande des Gründer-Festivals Rocketeer statt – auf einer Wiese vorm Kongress am Park.

Axel Hechelmann und Raimund Seibold führten das Gespräch am Rande des Gründer-Festivals Rocketeer am Kongress am Park. Bild: Ulrich Wagner

