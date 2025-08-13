Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Podcasts
Icon Pfeil nach unten
Augsburg, meine Stadt
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Lechhausen: Alkoholisierter Dieb in Lechhausen gefasst

Augsburg-Lechhausen

Alkoholisierter Dieb in Lechhausen gefasst

Kabel, Metall, Alkohol – und Handschellen: Ein aufmerksamer Anwohner verhindert einen Diebstahl in Augsburg.
    • |
    • |
    • |
    Dank eines aufmerksamen Nachbars konnte ein Dieb in der Aspernstraße von der Polizei gestellt werden (Symbolbild)
    Dank eines aufmerksamen Nachbars konnte ein Dieb in der Aspernstraße von der Polizei gestellt werden (Symbolbild) Foto: Alexander Kaya

    Ein alkoholisierter 42-jähriger Mann hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Aspernstraße mehrere Gegenstände in einem niedrigen dreistelligen Eurowert von einem Grundstück gestohlen. Ein Anwohner alarmierte gegen 2 Uhr die Polizei, nachdem er den Täter beim Versuch beobachtet hatte, Kabel und Metallstangen zu stehlen. Die Polizei stellte den Täter vor Ort und gab die Beute der Eigentümerin zurück. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (crü)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden