Alkoholisierter Dieb in Lechhausen gefasst

Ein alkoholisierter 42-jähriger Mann hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Aspernstraße mehrere Gegenstände in einem niedrigen dreistelligen Eurowert von einem Grundstück gestohlen. Ein Anwohner alarmierte gegen 2 Uhr die Polizei, nachdem er den Täter beim Versuch beobachtet hatte, Kabel und Metallstangen zu stehlen. Die Polizei stellte den Täter vor Ort und gab die Beute der Eigentümerin zurück. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (crü)

