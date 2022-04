Benjamin Mitschele im Podcast: Was macht für einen Sternekoch gutes Essen aus?

Von der Liebe zum Kochen bis zu seiner Art, ein Team zu leiten: Benjamin Mitschele gibt im Podcast Einblicke hinter die Kulissen der Alten Liebe im Bismarckviertel.

Augsburg ist seit Anfang März um ein Sternerestaurant reicher: Die Alte Liebe im Bismarckviertel wurde vom Guide Michelin ausgezeichnet. In der neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" gibt Inhaber und Koch Benjamin Mitschele Einblicke in seine Arbeit, erklärt, was gutes Essen für ihn ausmacht und welche Prüfungen ein neues Gericht in der Alten Liebe bestehen muss, bevor es den Gästen serviert wird.

Ein Thema, das sich durch das Gespräch mit Redakteurin Ida König zieht, ist die Nachhaltigkeit – sowohl was die Lebensmittel betrifft, die im Restaurant verkocht werden, als auch Mitscheles Anspruch, wie er mit den Menschen in seinem Team umgehen möchte. Wie er selbst die Stimmung in der Alten Liebe beschreibt und worauf er als Chef Wert legt, das verrät er im Podcast.

Außerdem spricht Mitschele über seinen persönlichen Weg in die Gastronomie, über prägende Stationen in Berlin und darüber, warum es ihn doch wieder zurück nach Augsburg verschlagen hat.

