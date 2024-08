Wie bist du Deutscher Meister geworden, Marco Brenner?

Mit gerade einmal 21 Jahren gewann Marco Brenner im Juni die Deutsche Straßenrad-Meisterschaft – und überraschte damit Experten und Fans gleichermaßen. Nur wenige Monate zuvor feierte der Augsburger seinen ersten Profisieg überhaupt. Was wie die Erfolgsgeschichte eines jungen Rennradprofis klingt, ist für Brenner das Comeback nach einem schweren Jahr 2023. In einer neuen Folge des Podcasts „Augsburg, meine Stadt“ spricht er über den „Tiefpunkt“ seiner Karriere, wie ihm der Wechsel vom Team DSM zu Tudor Pro Cycling wieder Spaß am Radsport gebracht hat und über seinen Meistertitel.

Mit 18 Jahren galt Brenner als eines der größten Radsport-Talente weltweit, übersprang die U23 und wechselte von den Junioren direkt zu den Profis – eine Seltenheit. „Rückblickend hätte ich noch ein Jahr in der U23-Klasse machen können. Ich glaube, das wäre gut für die Moral gewesen“, sagt er im Gespräch mit Felix Gnoyke. „Es ist natürlich eine Umstellung als sogenannter Seriensieger zu den Profis zu gehen und dann erst mal keine Rennen zu gewinnen.“

Obwohl Brenner bereits mit 19 Jahren bei der Vuelta, einer der drei großen Rundfahrten im Radsport, an den Start gehen durfte, hatte er in der darauffolgenden Saison große Probleme. „Letztes Jahr war der Tiefpunkt meiner Karriere“, sagt Brenner. Doch dank des Wechsels zu Tudor Pro Cycling habe er wieder Spaß am Radfahren. Im Podcast erzählt er, wie er den Meistertitel gewinnen konnte und welche Ziele er mit dem Schweizer Team verfolgt.

Außerdem gibt er Einblicke in seinen Trainingsalltag, die Arbeit als Gründer eines Junioren-Radsport-Teams, wie er zum Radsport gekommen ist und welche Strecken er rund um Augsburg am liebsten fährt.

