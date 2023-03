Weltklasse-Schwimmerin Leonie Beck, woher nimmst du deine Motivation?

Leonie Beck ist eine der besten Freiwasserschwimmerin der Welt. Im Podcast spricht sie über Kampfgeist und das Zusammenspiel von Leistungssport und Lernen.

Leonie Beck wurde 2022 Europameisterin und Vize-Weltmeisterin im Freiwasserschwimmen auf der olympischen Distanz über zehn Kilometer – und hat neben ihrer Karriere als Spitzensportlerin ihren Master in Medienkommunikation abgeschlossen. Außerdem folgen ihr auf Instagram 95.000 Menschen, mit denen sie ihren Alltag in der aktuellen Heimat Rom teilt. Im Podcast " Augsburg, meine Stadt" spricht die 25-Jährige mit Redakteurin Ida König über Disziplin, Selbstorganisation und darüber, wie für sie körperliche und geistige Aktivität zusammenspielen.

Außerdem erzählt die gebürtige Augsburgerin, wie sie zum Schwimmsport kam, weshalb sie den Familienumzug nach Würzburg als Schicksal bezeichnet und warum sie sich nach ihrer Olympiateilnahme im Jahr 2016 dazu entschloss, vom Schwimmbecken ins offene Gewässer zu wechseln.

Leonie Beck im Podcast "Augsburg, meine Stadt": Die Schwimmerin im Gespräch

Leonie Beck sagt von sich selbst, sie habe kein Talent für die Sportart Freiwasserschwimmen gehabt. Was sie damit meint und wie sie es trotzdem geschafft hat, sich an die Weltspitze vorzuarbeiten, das erfahren die Hörerinnen und Hörer im Podcast. Außerdem verrät sie, welche Wetterbedingungen sie am liebsten mag – und wann sie das Training Überwindung kostet.

Der Podcast mit Leonie Beck bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie haben Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de