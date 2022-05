Wie groß ist Augsburgs Schwimmbad-Problem, Herr Zitzelsberger?

Hallenbäder mit Sanierungsstau, ein Neubau mit 50-Meter-Becken und die steigende Zahl der Nichtschwimmer: Um diese Themen geht es in der neuen Folge des Podcasts "Augsburg, meine Stadt".

Ob im Kuhsee, am Eiskanal oder in einem der städtischen Bäder – viele Augsburgerinnen und Augsburger gehen gerne schwimmen. Entsprechend groß ist daher der Ärger über die in die Jahre gekommene Bäderlandschaft der Stadt. Für das Spickelbad ist eine Sanierung geplant, wie es in Göggingen weitergehen soll, darüber wird derzeit noch diskutiert. Im Raum steht ein Neubau, der unter anderem ein Schwimmbecken mit 50 Metern Länge beinhalten soll. Wie stehen die Chancen, dass dieses Projekt in die Tat umgesetzt wird? Und wann könnte es so weit sein?

Darüber spricht Digitalredakteurin Ida König im Podcast " Augsburg, meine Stadt" mit Bernd Zitzelsberger, der sich als Abteilungsleiter Schwimmen beim Post SV in Augsburg und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 50-Meter-Hallenbad für diesen Bau einsetzt. Zitzelsberger, der auch für die CSU im Stadtrat sitzt, erklärt, warum Augsburg aus seiner Sicht ein neues Hallenbad braucht und wer das Bad in Zukunft nutzen soll.

Nicht nur die Fenster des Gögginger Bades sind marode. Eine Arbeitsgemeinschaft, der auch Bernd Zitzelsberger angehört, plant daher den Neubau eines 50-Meter-Hallenbades an gleicher Stelle. Foto: Silvio Wyszengrad

Außerdem geht es im Podcast darum, inwiefern die Augsburger Bädersituation damit zusammenhängt, dass viele Kinder nicht oder nur schlecht schwimmen können. Zitzelsberger gibt Einblicke ins Vereinsleben des Post SV und erklärt, welche Probleme rund um den Schwimmunterricht auftreten. Die Hörerinnen und Hörer erfahren zudem Tipps, wie man Kleinkindern spielerisch die Angst vor dem Wasser nehmen kann. (ida)

Podcast "Augsburg, meine Stadt" bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch mit Bernd Zitzelsberger können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Weitere Artikel zum Thema Schwimmbäder in Augsburg finden Sie hier:

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt"? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.