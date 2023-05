Wie hat sich Augsburg aus der Vogelperspektive verändert, Pressefotograf Wagner?

Er fotografiert die Region aus der Luft und den FC Augsburg vom Spielfeldrand aus. Im Podcast erzählt Ulrich Wagner von faszinierenden Beobachtungen und emotionalen Terminen.

Seit 25 Jahren steigt Ulrich Wagner regelmäßig ins Flugzeug, um die Region aus der Vogelperspektive zu fotografieren. Er dokumentierte, wie ein riesiger Forst für das Legoland Günzburg wich, wie sich Wohngebiete im Augsburger Süden ausdehnten und die A8 dreispurig wurde. In einer neuen Folge unseres Podcasts „Augsburg, meine Stadt“ spricht Pressefotograf Wagner über seine Beobachtungen aus der Luft – etwa über die Schönheit der Natur und die Spuren, die der Mensch in ihr hinterlassen hat.

Wagner, der seit drei Jahrzehnten für unsere Redaktion arbeitet, erzählt, was ihn an der Luftfotografie fasziniert. Er sagt, warum die Türen abmontiert werden, bevor er ins Flugzeug steigt. Und ob ihm übel wird, wenn sich das Flugzeug neigt, damit er nach unten fotografieren kann.

Pressefotograf Ulrich Wagner im Podcast „Augsburg, meine Stadt“

Wagner spricht auch über den FC Augsburg. Denn fast immer, wenn der Fußball-Bundesligist zum Heimspiel antritt, steht Wagner unten am Spielfeldrand. Was hat er in all den Jahren über den FCA gelernt? Und: Wie hat sich das Fußballgeschäft verändert?

Am Ende des Podcast-Gesprächs verrät Wagner, was er als gebürtiger Münchner an Augsburg schätzt, wie Künstliche Intelligenz die Fotografie verändern könnte und welchen emotionalen Termin er niemals vergessen wird.

