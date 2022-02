Wo hakt es bei den Augsburger Panthern – und wie war es früher?

Ein Trainerwechsel unter der Saison ist ungewöhnlich für den AEV. Im Podcast sprechen wir über die Baustellen des Klubs, für den Redakteur Milan Sako früher selbst spielte.

Am Ende waren es zu viele Auswärtsniederlagen und eine fehlende Tendenz nach oben – die Augsburger Panther haben sich noch in der laufenden Saison von ihrem Trainer Mark Pederson getrennt. Nun soll Serge Pelletier dafür sorgen, dass die Panther nicht absteigen, was in der DEL in diesem Jahr erstmals nach langer Zeit ohne Auf- und Abstiege wieder denkbar ist. Am besten soll er außerdem mit der Mannschaft die Play-Offs erreichen.

"Augsburg, meine Stadt" mit Milan Sako: Einblicke in den AEV-Kosmos

Eine ungewohnte Situation für den sonst sehr soliden AEV, wie Sportredakteur Milan Sako im Podcast " Augsburg, meine Stadt" sagt. Er erklärt, warum es aus seiner Sicht in dieser Spielzeit bislang nicht so gut lief wie erhofft und welchen Anteil der Trainer daran hatte.

Außerdem gibt Sako Einblicke in die Arbeit als Eishockey-Reporter und die Besonderheiten, die die Corona-Pandemie mit sich bringt und wie er die Stimmung in der Mannschaft zuletzt erlebt hat.

Milan Sako ist nicht nur Redakteur, sondern auch ehemaliger AEV-Profi. Er spielte in den 1980er Jahren für die Augsburger in der zweiten Bundesliga und erlebte äußerst turbulente Zeiten in dem damals von finanzieller Misswirtschaft geprägten Verein – Gehaltszahlungen in bar und abgedrehtem Strom in der Kabine inklusive.

