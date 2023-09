Erst AEV-Torhüter, dann Strafverteidiger: Kommen Sie zu unseren Live-Podcasts in die Maxstraße

Der eine erlebte eine spektakuläre Saison mit den Augsburger Panthern, der andere verteidigt Schwerkriminelle. Beide sind an verschiedenen Tagen in unserem Live-Podcast zu Gast.

Es ist Zeit für etwas Neues! Unsere Redaktion verlagert den Podcast "Augsburg, meine Stadt" vom Aufnahmestudio auf die Bühne. An drei Abenden sprechen unsere Redakteurinnen und Redakteure mit Menschen, die etwas zu erzählen haben – und zwar vor einem kleinen Publikum im neu gestalteten Kundencenter der Augsburger Allgemeinen in der Maximilianstraße 3.

Podcast vor Live-Publikum in der Augsburger Maximilianstraße: Kommen Sie vorbei!

Den Anfang macht AEV-Torhüter Markus Keller . Der gebürtige Augsburger erzählt am Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr vom Aufwachsen in seiner Heimatstadt, seinen Anfängen auf dem Eis und seiner späteren Profikarriere bei den Augsburger Panthern. Das Gespräch wird von Andreas Kornes und Axel Hechelmann moderiert.

. Der gebürtige Augsburger erzählt am vom Aufwachsen in seiner Heimatstadt, seinen Anfängen auf dem Eis und seiner späteren Profikarriere bei den Augsburger Panthern. Das Gespräch wird von und moderiert. Eine Woche später ist Strafverteidiger Walter Rubach beim Live-Podcast zu Gast. Er spricht am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr über das Gute, das Böse und über seine spektakulären Fälle: Der renommierte Anwalt verteidigte den Entführer der kleinen Ursula Herrmann , den Ex-Landtagsabgeordneten Linus Förster und vor einigen Jahrzehnten sogar Mitglieder der Roten Armee Fraktion ( RAF ). Das Gespräch wird von Ina Marks und Axel Hechelmann geleitet.

beim zu Gast. Er spricht am über das Gute, das Böse und über seine spektakulären Fälle: Der renommierte verteidigte den Entführer der kleinen , den Ex-Landtagsabgeordneten und vor einigen Jahrzehnten sogar Mitglieder der Roten Armee Fraktion ( ). Das Gespräch wird von und geleitet. Der Gast der dritten Live-Folge steht noch nicht fest. Sobald eine Entscheidung gefallen ist, erfahren Sie das in diesem Artikel. Der Termin für die Veranstaltung ist hingegen schon bekannt: Mittwoch, 11. Oktober, um 19 Uhr. Das Gespräch wird von Ida König und Axel Hechelmann moderiert.

Sie haben Lust, bei einer der rund 90-minütigen Veranstaltungen dabei zu sein? Karten bekommen Sie für eine Schutzgebühr von jeweils fünf Euro in unserem Ticket-Shop. Tickets für die Veranstaltung mit Markus Keller gibt es hier, Karten für den Podcast mit Walter Rubach können Sie hier erwerben.

Einlass für die Veranstaltungen ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, selbst Fragen an die Podcast-Gäste zu stellen.

Live-Podcasts – nachträglich auch auf Apple Podcasts und Spotify zu hören

Im Anschluss an die Veranstaltungen können Sie sich die einzelnen Podcast-Folgen noch einmal in Ruhe anhören. Die Folge mit Markus Keller erscheint am Donnerstag, 21. September, überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Folge mit Walter Rubach ist ab Donnerstag, 5. Oktober, bei Apple Podcasts, Spotify oder dem Anbieter Ihrer Wahl zu hören.

Alle Folgen "Augsburg, meine Stadt" können Sie sich auf unserer Internetseite anhören – sowie bei folgenden Plattformen:

Sie interessieren sich für aktuelle Nachrichten aus Augsburg, den FC Augsburg oder "True Crime"-Fälle aus der Region? Dann schauen Sie sich hier unser ganzes Podcast-Angebot an.