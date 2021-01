vor 17 Min.

Annalena Baerbock über Corona – und die Merkel-Nachfolge

Grünen-Chefin Annalena Baerbock kann sich vorstellen, Bundeskanzlerin zu werden. Im Podcast verrät sie, welche Vorbilder sie antreiben.

Die Kanzlerschaft von Angela Merkel endet in diesem Jahr. Wer auf sie folgt? Grünen-Chefin Annalena Baerbock würde sich das Amt jedenfalls zutrauen, wie sie in einer neuen Folge "Augsburger Allgemeine Live" verriet.

Die Frage, ob eine Frau die deutsche Regierung führen könne, sei nach 16 Jahren Angela Merkel "zum Glück" längst beantwortet, sagte sie im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. "Diese Frage wird jetzt umgemünzt, ob das eine Mutter kann."

Ein Blick ins Ausland genüge der zweifachen Mutter um zu sehen: "Wenn's in Neuseeland funktionieren kann und offensichtlich auch bei dem Vater in Kanada, dann sollte das auch in Deutschland funktionieren können."

Doch noch ist unklar: Tritt Baerbock wirklich als Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl an – oder bekommt Co-Vorsitzender Robert Habeck den Vortritt?

"Augsburger Allgemeine Live" per Videoschalte

Unser Format "Augsburger Allgemeine Live", zu dem sogar schon Kanzlerin Angela Merkel als Gast kam, muss zwar derzeit als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch es ging trotzdem weiter, per Videoschalte. Am Montag, 25. Januar, stellte sich Annalena Baerbock Ihren und unseren Fragen.



