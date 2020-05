16:18 Uhr

Christian Lindner über Corona und das Ende des Lockdowns

FDP-Chef Christian Lindner stellt sich im Podcast den Fragen von Lesern und unserem Chefredakteur. Das ganze Gespräch können Sie sich hier anhören.

Inmitten der Corona-Krise gewinnt die Debatte über Lockerungen der Beschränkungen an Fahrt. Eine prominente Stimme in dieser Diskussion: Christian Lindner. In einer aktuellen Folge unseres Podcasts "Augsburger Allgemeine Live" spricht der FDP-Chef über mögliche Folgen der Pandemie und den politischen Kurs der Bundesregierung.

Christian Lindner im Podcast: Hier anhören

Weil Diskussionsrunden im großen Stil derzeit nicht möglich sind, wurde Lindner per Video zugeschalten, um sich den Fragen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und unserer Leser zu stellen.

Hier können Sie den Abend noch einmal im Video sehen

Sie möchten sich das Gespräch lieber im Video ansehen? Hier haben Sie noch einmal die Möglichkeit dazu:

In der Veranstaltungsreihe "Augsburger Allgemeine Live" sind regelmäßig prominente Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder Sport zu Gast. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier auf einen Blick.

Lesen Sie dazu auch unseren Bericht vom Abend: Christian Lindner lobt Corona-Lockerungen: "Status der Beherrschbarkeit erreicht"

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen