11.06.2019

Ferdinand von Schirach über Zigaretten, Depressionen und Robert Habeck

In unserem neuen Podcast spricht Bestsellerautor Ferdinand von Schirach über sein Leben, seinem Umgang mit Depressionen – und über Grünen-Chef Robert Habeck.

Angela Merkel, Markus Söder, Anne Will: In unserer Reihe "Augsburger Allgemeine Live" kommen Top-Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft zu Wort. Das Format, das regelmäßig bundesweit für Aufmerksamkeit sorgt, gibt es nun auch zum Anhören: in unserem neuen Podcast "Augsburger Allgemeine Live".

Alle, die live im Goldenen Saal dabei waren, können sich das Gespräch hier noch einmal in Ruhe anhören. Und alle anderen dürfen sich auf spannende neue Einblicke freuen.

Jetzt im Podcast: Das ganze Gespräch mit Ferdinand von Schirach

