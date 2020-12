vor 26 Min.

Markus Söder spricht über Corona, Schule und Heilig Abend

Er ist zum prägenden Gesicht der Corona-Krise geworden: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bei "Augsburger Allgemeine Live" sprach er über seinen Job – und das Schicksal vieler Menschen.

Die Corona-Krise ist auf ihrem Höhepunkt angelangt – in Deutschland, aber auch in Bayern. Wie hart wird dieser Winter noch? Was steht uns an Weihnachten und Silvester bevor? Und: Gibt es eine langfristige Strategie im Kampf gegen Corona?

Über diese und viele weitere Fragen diskutierte Chefredakteur Gregor Peter Schmitz in der aktuellen Folge von "Augsburger Allgemeine Live" mit dem Mann, der zu dem vielleicht prägendsten Gesicht dieser Krise geworden ist: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Podcast mit Markus Söder zu den Themen Corona, Schule und Impfung

Unser beliebtes Format "Augsburger Allgemeine Live", zu dem sogar schon Kanzlerin Angela Merkel als Gast kam, muss zwar derzeit als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch Söder gab per Videoschalte Antworten auf drängende Fragen in der Corona-Krise: Wie schützen wir ältere Menschen? Was ist mit den Schulen? Und was ist mit Menschen, die ohnehin schon an Depressionen leiden?

Markus Söder beantwortet Leserfragen bei "Augsburger Allgemeine Live"

Fragen, die auch unsere Leserinnen und Leser umtreiben. Wir haben mehrere Hundert Zuschriften bekommen. Digital-Redakteur Axel Hechelmann gab in der Sendung eine Auswahl der spannendsten Fragen an Söder weiter. (AZ)

Axel Hechelmann reichte die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer an Markus Söder weiter. Bild: Ulrich Wagner

