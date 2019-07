11:47 Uhr

Podcast: Das sagt Harald Schmidt über die Grenzen der Witzemacherei

Im Podcast "Augsburger Allgemeine Live" spricht Entertainer Harald Schmidt über Provokationen, Political Correctness und seine Rolle als fünffacher Vater.

Sogar die Kanzlerin war schon da: In unserer Reihe "Augsburger Allgemeine Live" kommen Top-Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft zu Wort. Das Format, das in der Region und darüber hinaus bekannt ist, gibt es nun auch zum Hören - in unserem neuen Podcast.

In Folge drei spricht Entertainer Harald Schmidt über seinen Ruf als Chefzyniker des deutschen Fernsehens, Weisheit im Alter und die Grenzen seiner Witzemacherei.

Alle, die live im Goldenen Saal dabei waren, können sich das Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und Kulturredakteurin Stefanie Wirsching im Podcast noch einmal in Ruhe anhören. Und wer nicht dabei sein konnte, hat nun die Gelegenheit, nachträglich zu erfahren, worüber Harald Schmidt gesprochen hat.

Jetzt im Podcast: Das ganze Gespräch mit Harald Schmidt

13 Bilder Harald Schmidt zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live" Bild: Ulrich Wagner

Themen Folgen