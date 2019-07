vor 3 Min.

Podcast: Das sagt Wolfgang Schäuble zum Machtkampf um die EU-Posten

In unserem Podcast "Augsburger Allgemeine Live" spricht Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble über die jüngsten Entscheidungen der EU, über Spaltung und "Lahmarschigkeit".

Sogar die Kanzlerin war schon da: In unserer Reihe "Augsburger Allgemeine Live" kommen Top-Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft zu Wort. Das Format, das in der Region und darüber hinaus bekannt ist, gibt es nun auch zum Hören - in unserem neuen Podcast.

In Folge zwei spricht Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble über seine Auffassung von Politik, übers Machen statt Reden und beweist neben großer Expertise auch Humor und Witz. Außerdem spricht er sich für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin aus - trotz des umstrittenen Verfahrens.

Alle, die live im Hotel Drei Mohren dabei waren, können sich das Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz im Podcast noch einmal in Ruhe anhören. Und wer nicht dabei sein konnte, hat nun die Gelegenheit, nachträglich zu erfahren, worüber Wolfgang Schäuble gesprochen hat. (AZ)

Jetzt im Podcast: Das ganze Gespräch mit Wolfgang Schäuble

10 Bilder Wolfgang Schäuble zu Gast in Augsburg Bild: Ulrich Wagner

