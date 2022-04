Hubert Aiwanger über Bayern, Corona-Pandemie und Energiekrise

Der bayerische Wirtschaftsminister und Landesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, spricht im "Augsburger Allgemeine Live"-Interview über Bayern, die Corona-Pandemie und die Energiekrise.

Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger war zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live". Im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg beantwortete er im Live-Interview die Fragen unserer Politik-Redakteurin Margit Hufnagel und unseres Politik-Redakteurs Michael Stifter. Was bedeuten die Corona-Pandemie, die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine für Bayern? Hier gibt es das Gespräch in voller Länge zum Nachhören.