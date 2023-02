Wie Theo Waigel auf die Ukraine und den Krieg blickt

Theo Waigel spricht im "Augsburger Allgemeine Live"-Interview über Krieg und Frieden. Wie er auf den Krieg in der Ukraine blickt, können Sie hier nachhören.

Der CSU-Ehrenvorsitzende erzählt im Live-Interview davon, wie er Krieg und Frieden erlebt. Einerseits berichtet Waigel vom Tod seines Bruders, der im Zweiten Weltkrieg fiel, und wie dieser sein Leben geprägt hat. Andererseits aber auch von Verhandlungen in Zeiten des Kalten Krieges. Als Spitzenpolitiker erlebte Waigel in der ersten Reihe, als aus dem Feind Russland mit dem Ende des Kalten Krieges ein europäischer Partner wurde. „Ich bin kein Zeitgeschichtler, aber im Gegensatz zu den Historikern war ich dabei“, sagt Waigel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Theo Waigel spricht bei AZ Live als Zeitzeuge der Geschichte über Krieg und Frieden. Der CSU-Ehrenvorsitzende rechnet im Interview mit falschen Legenden aus Russland ab. Video: AZ

Im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg beantwortete er im Live-Interview die Fragen unserer Politik-Redakteurin Margit Hufnagel und unseres Politik-Redakteurs Michael Stifter. Wie steht es um Krieg und Frieden in der Welt? Hier gibt es das Gespräch in voller Länge zum Nachhören.