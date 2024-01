Thorup und Kreutzer im Gespräch: "Niemand steht über der Mannschaft"

Im Podcast erzählen die Trainer der beiden Augsburger Erstligisten von Herausforderungen und sportlichen Entscheidungen.

Die Trainer der beiden größten Sportvereine der Stadt, Christof Kreutzer von den Augsburger Panthern und Jess Thorup vom FC Augsburg, stehen den Sportredakteuren Milan Sako und Johannes Graf Rede und Antwort.

Kreutzer und Thorup geben dabei auch Einblick in ihr Privatleben, schildern, wie sehr ihre Familien gefordert sind, wenn der Vater von einer Trainerstation zur anderen zieht, an den Wochenenden rund um die Uhr unterwegs ist oder eine Entlassung zu verkraften hat. So erzählt Thorup, dass seine Frau und seine Kinder nahezu für jedes Heimspiel nach Augsburg kommen. "Wir sind eine Fußballfamilie", betont der Däne, den es in seiner Freizeit immer wieder in sein Heimatland zieht.