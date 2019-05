vor 22 Min.

Der Macht-Fahrplan: Wird Manfred Weber EU-Kommissionspräsident?

Die Europawahl ist vorbei und es stellen sich viele Fragen. Zum Beispiel nach der Zukunft der Volksparteien – und der von Manfred Weber. Hier reinhören.

Ein Bayer für Europa – mit diesem Wahlspruch ging Manfred Weber in den Wahlkampf. Sein ambitioniertes Ziel: Geschichte schreiben. Der 46-jährige Niederbayer will für die Europäische Volkspartei (EVP) als erster Bayer EU-Kommissionspräsident werden. Nach der Wahl stellt sich die Frage: Schafft er das?

In einer neuen Folge unseres Podcasts "Bayern-Versteher" sprechen Gregor Peter Schmitz (Chefredakteur) und Rudi Wais (Chef vom Dienst) außerdem über die Kernfragen nach der Europawahl: Wie stark sind die Volksparteien noch? Was bedeutet das Ergebnis für die Politik in Deutschland – und speziell in Bayern?

Die Analyse zur Europawahl: Hier reinhören!

Mehr zur Wahl finden Sie auch hier:

