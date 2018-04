vor 43 Min.

Folge 1: Wie schlägt sich Söder als Ministerpräsident? Bayernversteher

Wir starten unseren neuen Podcast "Bayern-Versteher". In der ersten Folge ziehen wir ein Zwischenfazit zu drei Wochen Ministerpräsident Söder.

Markus Söder lässt es nicht ruhig angehen: Als neuer bayerischer Ministerpräsident krempelt er sein Kabinett um und verspricht 1000 Beamte für eine bayerische Grenzpolizei.

Im neuen Podcast "Bayern-Versteher" (So abonnieren Sie den Podcast) zieht unsere Redaktion nach drei Wochen Söder ein erstes Zwischenfazit. Dazu hat Chefredakteur Gregor Peter Schmitz den Landtagskorrespondenten Uli Bachmeier eingeladen. Er erklärt, was wirklich hinter der Grenzpolizei steckt und was Bürger aus Schwaben vom fränkischen Ministerpräsidenten erwarten können.

Chefredakteur Gregor Peter Schmitz im Gespräch mit Landtagskorrespondent Uli Bachmeier. Bild: Ulrich Wagner

Hinzu kommt unser "Daten-Check" mit der aktuellen Auswertung der "Sonntagsfrage" zur Landtagswahl, die wir in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey veröffentlichen. In dieser Woche erklärt AZ-Redakteur Niklas Molter, was die Umfrageergebnisse bedeuten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören!

