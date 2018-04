vor 60 Min.

Grenzpolizei, Flüchtlinge, Einbrüche: Wie sicher ist Bayern? Bayernversteher

In einer neuen Folge des Podcasts "Bayern-Versteher" sprechen wir über Kriminalität und über ein "schleichendes Gefühl der Unsicherheit" in Bayern.

Fühlen Sie sich in Bayern sicher? Haben Sie Angst vor Einbrüchen? Und fragen Sie sich, welche Rolle Flüchtlinge in Sachen Kriminalität spielen? Dann hören Sie sich jetzt den neuen Podcast "Bayern-Versteher" unserer Redaktion an (So abonnieren Sie den Podcast).

In der zweiten Folge spricht Chefredakteur Gregor Peter Schmitz mit Andrea Kümpfbeck, der Chefin unseres Bayern-Ressorts, über ein "schleichendes Gefühl der Unsicherheit", das viele Menschen in Bayern empfinden. Außerdem geht es unter anderem um die neue bayerische Grenzpolizei und den Kampf gegen Einbrecher.

Hinzu kommt - wie in jeder Woche - unser exklusiver "Daten-Check", den wir in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey auswerten. In dieser Woche lässt AZ-Redakteur Axel Hechelmann Fakten sprechen zum Thema: Wie sicher fühlen sich die Menschen in Bayern?

