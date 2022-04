Testartikel Fabian Huber Bundeswehr

GTK Boxer ARCHIV - Soldaten bergen während einer Übung am 29.06.2016 auf dem Manövergelände des Panzergrenadierbataillons 33 in der Wilhelmstein-Kaserne in Luttmersen in der Region Hannover (Niedersachsen) einen Kameraden, der einen verletzten Soldaten simuliert, und transportieren ihn in ein Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug (GTK) vom Typ Boxer. Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise und laufender Auslandseinsätze besucht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am23.08.2016 die Panzergrenadierbrigade 41 in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald). Foto: Holger Hollemann/dpa (zu dpa «Verteidigungsministerin bei Jägerbataillon in Vorpommern erwartet" vom 23.08.2016) +++ dpa-Bildfunk +++



Foto: Holger Hollemann