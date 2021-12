Wie fordernd ist der Job als Oberbürgermeisterin, Frau Weber?

Was bitte hat Homeschooling mit öffentlichen Auftritten der OB zu tun?



Die Dame, wie schon geschrieben, "verbrennt" Gelder für absolut nebesächliche Projekte, statt diese für sinnvolle Projekte auszugeben.



Und mit "nur noch den Grünen" an der Seite, werden die Gelder für noch sinnlosere Projekte ausgegeben.

(z.B. Radwege an vollkommen unmöglichen Orten, die mehr Gefährdungen schaffen, als das sie nützen, wie in einem andern Artikel geschrieben "Tempo 30" auf einigen Hauptstrassen, ...)



Nicht nur die OB war ein Fehlgriff, sondern auch die 2. OB ist eine absolute Fehlbesetzung)



