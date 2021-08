Der „Nachrichtenwecker“ begleitet die Hörer in den Tag. Unser Podcast-Team berichtet von Montag bis Freitag über die relevantesten Nachrichten aus Augsburg und der Welt. Daneben geben Redakteure der Augsburger Allgemeinen einen Einblick in ihre Arbeit, ordnen ein und erklären, was wichtig ist und wichtig wird. Der Nachrichten-Podcast wird im Wechsel von Manuel Andre, Lisa Pausch und Greta Prünster moderiert. Neue Folgen erscheinen montags bis freitags um 5 Uhr morgens.