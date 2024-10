Newspodcast Möglicher Missbrauch in der JVA Gablingen: Was ist in Gefängnissen gesetzlich erlaubt?

Im Falle der JVA Gablingen stehen nach wie vor schwere Vorwürfe im Raum. Wir schauen uns an, was Gefängnisse in puncto Spezialzellen und Co. überhaupt dürfen.