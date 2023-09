Wir Bayern rühmen uns gerne, das beste aller Bundesländer zu sein. Schön ist es hier, mit den Bergen und den Seen. Die Wirtschaft brummt, die Schulen sind ausgezeichnet, erneuerbare Energien können wir auch und sicherer als in Bayern ist es nirgends. So zumindest lautet die Erzählung, die viele Menschen aus dem Freistaat gerne glauben – und weitergeben. Aber stimmt das eigentlich? Sind wir wirklich spitze? Oder sagen wir das einfach gern?

Zur Landtagswahl am 8. Oktober 2023 starten wir eine kurze Podcast-Reihe. In ihr klären wir gemeinsam mit Spitzenpolitikerinnen und -politikern aus dem Landtag und Redakteurinnen und Redakteuren der Augsburger Allgemeinen, was in Bayern wirklich gut läuft und wo wir Nachholbedarf haben. Immer samstags erscheint eine neue Folge. Und danach steht hoffentlich fest: Ist Bayern wirklich spitze?