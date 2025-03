Kultur in Krisenzeiten: Können wir uns das noch leisten?

Das Nationaltheater in München, die Elbphilharmonie in Hamburg, die Semperoper in Dresden - alles große Namen, für deren Bau irgendwann ziemlich viel Geld ausgegeben wurde. Und es geht weiter: München will sich ein neues Konzerthaus für 500 Millionen Euro gönnen, Augsburg steckt mit 417 Millionen Euro tief in der Staatstheaterbaustelle und auch in Nürnberg muss das Opernhaus saniert werden. Ist Kultur das wert? Kann sie uns das weiterhin wert sein, jetzt wo alles immer teurer wird und eine Krise die nächste jagt? Oder ist das alles Geldverschwendung?

Darüber spricht Lena Bammert in dieser Folge von „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ mit unserem Kultur-Experten Richard Mayr.

