Österreich unter Rechtspopulist Herbert Kickl: Worauf müssen wir uns einstellen?

Herbert Kickl steht kurz vor seinem Ziel und wird wohl bald Kanzler der Republik Österreich sein. Der Vorsitzende der rechtspopulistischen FPÖ ist Profiteur „der größten politischen Krise seit 1945“, wie Korrespondent Werner Reisinger die Situation beschreibt. Nach den Nationalratswahlen im September 2024 sah es lange so aus, als würden sich die etablierten Parteien zusammenreißen, koalieren und eine Regierung bilden. Doch die Verhandlungen zu einer österreichischen Ampel aus ÖVP, SPÖ und Neos scheiterten und Bundespräsident Van der Bellen musste Wahlgewinner Kickl den Regierungsauftrag erteilen.

In dieser Folge von „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ spricht Felix Gnoyke mit Reisinger darüber, wie es so weit kommen konnte, was das für Österreich bedeuten wird und welche Lehren wir daraus in Deutschland ziehen können.

