Zwischen Tradition und Bedrohung: Wie sicher sind unsere Volksfeste?

Frühlingsfeste, Mai-Dult und natürlich der Osterplärrer: Überall in Bayern eröffnen gerade Volksfeste – und oft taucht damit auch ein flaues Gefühl auf. Nach den Anschlägen beim Stadtfest in Solingen, auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg oder am Rosenmontag in Mannheim sind Behörden alarmiert und viele Veranstalter in Sorge. Wie lassen sich solche Feste und Veranstaltungen schützen?

In dieser Folge von „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ sprechen Marc Keßler und Jan Kandzora darüber, was die Stadt Augsburg konkret für die Sicherheit der Plärrer-Besucherinnen und -Besucher und auch auf der Frühjahrsdult unternimmt. Außerdem erklären sie, was es mit der „diffusen Bedrohungslage“ auf sich hat, ob man jetzt mit gutem Gefühl auf den Augsburger Plärrer gehen kann – und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, welche Neuheiten dieses Jahr geboten sind.

Links zur Folge:

