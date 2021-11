Der Fall Ursula Herrmann: Die Kiste des Grauens

Von Holger Sabinsky-Wolf - 05:00 Uhr

Ein tödlicher Fehler – und viele Ermittlungspannen: Warum ist der Fall Ursula Herrmann vom Ammersee bis heute so relevant? Hören Sie jetzt Folge 3 unseres Crime-Podcasts.

Die Entführung und der Tod der kleinen Ursula Herrmann vom Ammersee gehört zu den bekanntesten und dramatischsten Kriminalfällen der deutschen Geschichte. Das zehnjährige Mädchen wird am ersten Schultag nach den Sommerferien im Jahr 1981 in einem Wald vom Rad gezerrt und in eine eigens dafür gebaute und ausgestattete Gefängniskiste gesperrt. Die Kiste wird im Boden vergraben.

