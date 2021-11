Der Giftmord von Königsbrunn: Ein fast perfektes Verbrechen

Von Ina Marks - 05:00 Uhr

Ein verzweifelter Anruf – dann ein schrecklicher Verdacht: Warum wäre der Giftmord von Königsbrunn beinahe unentdeckt geblieben? Hören Sie jetzt Folge 4 unseres Crime-Podcasts.

Es war ein nahezu perfektes Verbrechen. Abgespielt hat es sich in einer Doppelhaushälfte in Königsbrunn am 17. Januar 2007. Kurz vor Mitternacht geht bei der Rettungsleitstelle ein Anruf ein. Am Telefon ist eine aufgewühlte Frau zu hören. Sie bringt vor lauter Weinen und Schluchzen kaum ein Wort heraus. "Der Peter, der Peter", ist immer wieder zu hören. Worte, wie "Herzinfarkt", "bewusstlos" fallen.

