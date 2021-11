Unser neuer Podcast "Gespalten – Gundremmingen und das Ende der Atomkraft"

Das Ende naht. In Gundremmingen wird das Atomkraftwerk abgeschaltet – auch bundesweit hat die Kernkraft keine Zukunft. Eine Podcast-Serie über Wut, Angst und Hoffnung.

Stillgelegt.

Ende des Jahres ist es soweit: Das Atomkraftwerk Gundremmingen geht vom Netz. Mehr als 50 Jahre lang versorgte das AKW die Region mit Strom – und prägte sie mit seinen beiden riesigen Kühltürmen auch optisch.

Nun geht das Atomzeitalter zu Ende. Nicht nur in Gundremmingen, auch bundesweit. Bis Ende kommenden Jahres sollen alle Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden.

In unserem Podcast "Gespalten – Gundremmingen und das Ende der Atomkraft" thematisieren wir den Streit um die Atomenergie. Was treibt Gegner und Befürworter an? Was macht den Streit so emotional – und ändert sich mit dem beschlossenen Atomausstieg etwas daran?

Reporterinnen und Reporter der Deutschen Journalistenschule sprachen für den Podcast mit Menschen, die sich für oder gegen die Atomkraft einsetzen: etwa mit Thomas Wolf, Gundremmingens berühmtestem Anti-Atomkraft-Aktivisten. Oder mit Britta Augustin, die eine Organisation namens "Mothers for Nuclear" ("Mütter für Kernkraft") unterstützt. Sie sprachen mit Expertinnen und Experten, sichteten Archivmaterial und recherchierten vor Ort in Gundremmingen.

"Gespalten – Gundremmingen und das Ende der Atomkraft" ist ein Projekt der Klasse 58B der Deutschen Journalistenschule in Zusammenarbeit mit der Augsburger Allgemeinen. In der Podcast-Reihe zeigen wir auch, wie die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima den Blick auf die Atomkraft verändert haben – und letztendlich zum Atomausstieg in Deutschland führten.

Und es geht um radioaktiven Müll, der nachfolgenden Generationen noch zigtausende Jahre erhalten bleibt. Wie und wo genau er langfristig gelagert wird? Eine Antwort darauf gibt es nicht – dafür aber jede Menge Verunsicherung und Wut aufseiten der Kernkraftgegner.

Die erste Episode des vierteiligen Podcasts ist frei verfügbar – unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Deezer. Die Folgen zwei bis vier sind unseren Plus-Abonnenten vorbehalten. Sie finden die einzelnen Episoden hier:

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen zu "Gespalten – Gundremmingen und das Ende der Atomkraft"? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.