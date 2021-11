Neuer Podcast "Gespalten"

06.11.2021

Argumente und Emotionen: In Folge 3 spricht der "Atom-Wolf"

Plus Ohne Menschen wie ihn hätte es den Atomausstieg wohl nicht gegeben: Thomas Wolf ist Gundremmingens berühmtesten Anti-Atomkraft-Aktivist – und überzeugt von seiner Mission.

Als 1986 das Kernkraftwerk in Tschernobyl explodiert, ist Thomas Wolf ein junger Mann. Für ihn ist die Katastrophe in der Ukraine eine Art Erweckung. Ihm wird klar: So etwas hätte auch bei ihm vor der Haustür passieren können. Denn Wolf wohnt selbst neben einem Atomkraftwerk: dem AKW Gundremmingen mit seinen zwei gigantischen grauen Kühltürmen. Wolf kann sie von seinem Küchenfenster aus sehen. Von diesem Tag im Jahr 1986 an wird das AKW in seiner Nachbarschaft zu seiner Lebensaufgabe: Das Ding muss weg.

