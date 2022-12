"Verrat", schlaflose Nächte, Faustkämpfe: Unsere besten Podcasts für Sport-Fans

Beim FCA ging es 2022 turbulent zu, im Augsburger Eiskanal sowieso. Hier finden Fußball-, Kanu- und Eishockey-Fans einige Podcast-Hörtipps.

Wie wichtig doch Sport sein kann! Auch als Ablenkung. Gerade in einem so krisenreichen Jahr 2022. Deswegen hat unsere Redaktion auch heuer immer wieder Gäste zum Podcast-Gespräch eingeladen, die mit unseren Redakteurinnen und Redakteuren über die Faszination für Sportarten wie Fußball, Eishockey oder Kanu-Slalom gesprochen haben.

Zuerst sei natürlich unser Fußball-Podcast "Viererkette" genannt, der im Wechsel von Florian Eisele, Johannes Graf, Robert Götz und Marco Scheinhof moderiert wird und den FC Augsburg zum Thema hat. Momentan ist beim Podcast Winterpause – genau wie bei den FCA-Spielern. Wie wäre es, wenn Sie in der Zwischenzeit in unseren Podcast mit FCA-Präsident Markus Krapf reinhören?

Podcast mit FCA-Präsident Markus Krapf

Der neue Präsident des FC Augsburg spricht im Podcast "Augsburg, meine Stadt" über seinen Klub und seine Stadt – und warum er es als "Verrat" gesehen hätte, das Amt nicht anzunehmen. Im Gespräch entlocken Florian Eisele und Ida König dem 51-Jährigen nicht nur sportliche Anekdoten, sondern lernen auch den Menschen Krapf kennen. Die gut einstündige Episode können Sie sich hier anhören.

Podcast mit Weltklasse-Kanutin Ricarda Funk

Wer's eher nass mag, dem empfehlen wir unsere Podcast-Episode mit Ricarda Funk. Die Weltklasse-Kanutin erzählt im Gespräch mit Axel Hechelmann von eiskaltem Wasser, schlaflosen Nächten und ihren größten Triumphen – wie ihrem Olympiasieg im vergangenen Jahr. Außerdem spricht sie über Verzicht und die Entscheidung, ihr Leben dem Kanu-Slalom unterzuordnen. Die knapp einstündige Folge mit Funk finden Sie hier.

Podcast mit Ex-Eishockey-Profi Milan Sako

Vielleicht spulen Sie bei dieser Folge etwas vor. Der Podcast mit Ex-Eishockeyspieler Milan Sako beginnt nämlich mit aktuellen Entwicklungen bei den Augsburger Panthern, die im Frühjahr 2022 relevant waren. Ab 11.30 Minuten geht es dann aber um mehr: Sako, der in den 1980er Jahren selbst für den AEV spielte, spricht von den damals turbulenten Zeiten eines von finanzieller Misswirtschaft geprägten Vereins – und über Gehaltszahlungen in bar und abgedrehten Strom in der Kabine. Die halbstündige Episode können Sie sich hier anhören.

