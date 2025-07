Das bedeutet die Neuausrichtung des FC Augsburg

Mit einem radikal erneuerten Führungsteam geht der FC Augsburg in die neue Saison. Neben dem neuen Trainer Sandro Wagner kommt auch ein runderneuertes Funktionsteam daher. Vom SC Paderborn kommt Benjamin Weber als Sportdirektor und somit als Nachfolger von Marinko Jurendic. Marc Lettau, ehemals beim VfL Bochum, wird ihn als Kaderplaner unterstützen. Dazu ist mit Ex-Trainer Manuel Baum jemand wieder da, der als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation seine Ideen beim FCA einbringen soll.

Der vierte Neue ist ebenfalls ein Bekannter: Julian Baumgartlinger soll sich als Koordinator der Lizenzspielerabteilung um die Betreuung des Kaders und der verliehenen Spieler kümmern. Wie das alles zu bewerten ist, was die Folgen der Neuaufstellung sind und was beim Transfermarkt Stand der Dinge ist, gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören, dem FCA-Podcast unserer Redaktion. Diesmal besprechen Johannes Graf und Florian Eisele die Lage beim Bundesligisten.

Robin Fellhauer könnte die rechte Seite des FC Augsburg beleben

Auch beim Kader dürften sich noch einige Neuerungen ergeben: Mit Elias Saad vom FC St. Pauli und Robin Fellhauer von der SV Elversberg sind zuletzt zwei Neuzugänge vorgestellt worden. Vor allem Fellhauer gilt als interessante Personalie: Der Kapitän der SVE kommt dank einer Ausstiegsklausel von 700.000 Euro relativ günstig zum FCA und stand auch bei Werder Bremen und dem 1. FC Köln hoch im im Kurs. Der 27-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit vor allem im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, kann auch auch Rechtsverteidiger spielen - eine interessante Konstellation, galt doch die rechte Seite in der vergangenen Saison als Baustelle. Fellhauer, der vergangene Saison neun Scorerpunkte sammelte, könnte auch in der Offensive seine Stärken einbringen.

Weiterhin nicht völlig abgeschlossen ist auch das Werben um Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach. Um den Ex-Nationalspieler gibt es derzeit aber eine Kontroverse wegen eines Videos, in dem Neuhaus kritische Aussagen über Sportchef Roland Virkus tätigen soll. Auf der Seite der Abgänge könnte bald der bislang verliehene Dion Beljo hinzukommen, ebenso wie Nathanael Mbuku. Spekulationen, wonach sich Torwart Finn Dahmen verabschieden könnte, entsprechen hingegen nicht der Wahrheit.