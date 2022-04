Ampel-Ministerium droht Bayern mit Abschaffung der 10H-Regel

Zunächst:

Putin hat diese langfristige Verträge aufgekündigt (Rubel anstatt Euro oder Dollar - wie vereinbart)

Solaranlagen können jede Menge an Energiekosten sparen (für den Einzelnen) - warum also ihre Aussage?



Arbeiten sie für Gazprom? oder noch schlimmer?



Wenn ich (als Putin- reinhypothetisch) Nordstream 2 befürworte, aber gleichzeitig Massenmorde an Zivilisten in der Ukraine befehle und dies auch noch belohne, dann bin ich schlichtweg schwachsinnig oder ein Idiot!



Beides ist gefährlich!



Was wollen sie also sagen?













