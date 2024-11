Vom Glück des 9. November 1989

Womöglich ist der 9. November 1989 der glücklichste Tag in der deutschen Geschichte. Mutige Bürgerinnen und Bürger hatten bereits seit Wochen gegen das DDR-Regime demonstriert, was in Leipzig begann, hatte längst das ganze Land ergriffen. Der Mauerfall, die offene Grenze in die Bundesrepublik lieferte traumschöne Bilder und den Wunsch nach Freiheit, unter dem das SED-Regime bald kollabierte. Es folgten Jahrzehnte, in denen es dem Land (trotz der Umbrüche im Osten) alles in allem besser ging als je zuvor.

Gut möglich, dass aus Sicht von Historikern der 6. November dieser Woche, also 35 Jahre später, einmal als Datum gilt, wo dieser weitgehend glückliche deutsche Sonderweg sein symbolisches Ende findet. In der Nacht zum Mittwoch kehrt Donald Trump mit Wucht ins Amt des US-Präsidenten zurück. Wenige Stunden später scheitert in Berlin die Ampel-Koalition. So wie es derzeit aussieht, will Noch-Kanzler Olaf Scholz mit einer Regierung ohne Mehrheit bis zum Frühjahr weiterwursteln, inmitten weltpolitischer Erschütterungen, die für die Republik größer nicht sein könnten.

Der Mauerfall war möglich, weil die USA ihre schützende Hand über Europa hielten

Erneut kumulieren an einem Tag Entwicklungen, die sich schon länger abzeichneten. Der Mauerfall 1989, die Wiedervereinigung, wurden möglich, weil die USA ihre schützende Hand über Europa hielten. In den folgenden Jahren versank Russland in internem Chaos, Deutschland und Europa schienen im ewigen Frieden zu leben, „von Freunden umzingelt“, wie ein Verteidigungsminister einst sagte.

China, das seine eigene Demokratiebewegung wenige Monate zuvor am Tiananmen-Platz grausam niedergeschlagen hatte, öffnete sich wirtschaftlich immer weiter, so dass findige deutsche Unternehmen ihre Rendite vom Aufbau Ost des eigenen Landes in Fernost nahtlos weiter einfahren konnten. Die Bundeswehr brauchte man bestenfalls noch, um Bündnisverpflichtungen wie beim Einsatz in Afghanistan zu erfüllen, eine Spezialisten-Truppe, die mit der Landesverteidigung nichts mehr zu tun hatte.

Das günstige Gas strömt nicht mehr, der Exportmarkt China droht wegzubrechen

Heute sieht die Welt ganz anders aus, und die Veränderungen treffen insbesondere das Land, das in den vergangenen 35 Jahren mehr als andere von einer friedvollen Globalisierung profitieren konnte. Putin steht an Europas Grenzen, um das russische Riesenreich wiederzubeleben, das günstige Gas strömt nicht mehr. Und der Exportmarkt China droht wegzubrechen, zum einen, weil die Volksrepublik selbst wirtschaftlich in Schwierigkeiten steckt, vor allem aber, weil deutsche Firmen, bräsig vom Erfolg, entscheidende Entwicklungen (E-Auto) verschlafen haben. Deutschland bricht, um kurz in den Unternehmer-Sprech zu wechseln, das Geschäftsmodell weg.

Das ist der düstere Hintergrund, vor dem in Berlin die Ampel-Koalition an ihren inneren Widersprüchen zerbricht. Sicher, es waren auch die Regierungen Angela Merkels, die den Deutschen vorgaukelten, die gute Zeit sei endlos. Die Bundeswehr beispielsweise hat nicht die Ampel kaputtgespart, auch der gleichzeitige Ausstieg aus Atom und Kohle und damit der Einstieg in die Abhängigkeit von russischem Gas ist nicht das Werk von Olaf Scholz. Selbst die Bahn hat nicht der Kanzler ramponiert, sondern drei CSU-Verkehrsminister hintereinander.

Die Ampel hat nie die nötige Betriebstemperatur erreicht

Dennoch hat die Ampel – mit der (bemerkenswerten) Ausnahme ihres unmittelbaren Krisenmanagements nach Putins Überfall auf die Ukraine - nie die Betriebstemperatur erreicht, die es gebraucht hätte, um das Land für die kommenden Herausforderungen zu wappnen. Gut, dass die Quälerei nun ein Ende hat.

Wahr ist aber auch: die neue Regierung wird bald vor den gleichen Problemen stehen, an denen die alte zerbrochen ist. Man kann jeden verstehen, dem es in diesen Tagen Angst und Bange wird. Der 9. November war nicht immer ein positives Datum in der deutschen Geschichte, doch der 9. November des Jahres 1989 kann Mut machen. So wie die Menschen vor 35 Jahren in der DDR ihr Schicksal in die Hand genommen haben, müssen das auch die Deutschen des Jahres 2024 wieder tun.