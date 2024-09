Hundertfache mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Drei mutmaßliche hundertfache Fahrraddiebe sind in Burbach im Kreis Siegen-Wittgenstein festgenommen worden. Gemeinsam mit einem vierten Verdächtigen sollen sie in ganz Deutschland in mehr als 100 Fällen hochpreisige Fahrräder gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Verdächtigen im Alter von 28, 29, 29 und 31 Jahren sollen es insbesondere auf E-Bikes und Pedelecs abgesehen haben. Um an diese zu kommen, seien sie seit September letzten Jahres in mehrere Garagen und Fahrradschuppen eingebrochen, teilte die Polizei weiter mit. Anschließend brachten sie ihre Beute demnach ins Ausland. Laut der Mitteilung ist bei den Diebstählen ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Der vierte Verdächtige sei bereits im August festgenommen worden.

Unmittelbar vor ihrer Festnahme sollen die Verdächtigen vier weitere Diebstähle begangen haben, dabei haben sie den Angaben zufolge einen Schaden von weiteren rund 7.500 Euro verursacht. Die Ermittlungen dauern an.