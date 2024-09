Mann nach Leichenfund in Hausflur unter Mordverdacht

Nach dem Fund eines Toten in einem Hausflur in Niederbayern hat die Polizei einen 49-Jährigen wegen Mordverdachts festgenommen. Der Mann aus dem persönlichen Umfeld des getöteten 64-Jährigen sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Zum möglichen Motiv und Erkenntnissen zur Tat machte ein Polizeisprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben.

Offene Haustür führte Polizisten zur Leiche

Polizisten hatten die Leiche des 64-Jährigen am Montag im Flur seines Hauses in Rottenburg an der Laaber (Landkreis Landshut) gefunden. Die Beamten seien dabei gewesen, wegen eines beschädigten Gartenzauns in der Nähe zu einer möglichen Unfallflucht zu ermitteln, sagte der Polizeisprecher. Dabei sei ihnen die offene Haustür aufgefallen.

Nachdem an der Leiche mehrere Stich- und Kopfverletzungen entdeckt worden waren und die Beamten erste Nachbarn befragt hatten, habe es erste Hinweise auf den Verdächtigen gegeben. Noch am selben Tag hätten Polizisten die Wohnung des 49-Jährigen in Rottenburg durchsucht und den Mann festgenommen. Einen Tag später habe ein Richter Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.