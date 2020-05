75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg: So erinnern wir uns in Corona-Zeiten

Der 8. Mai 1945 war und ist NICHT das Ende des zweiten Weltkrieges !!!

Der 2. Weltkrieg endete am am 2. September 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation des letzten Mitglieds der Achsenmächte -Japan .



Schade , aber selbst die AA kennt diese historische Wahrheit offensichtlich nicht ! Sonst hätten die Autoren diesen Artikel historisch korrekt benannt !



Der Pazifikkrieg ist untrennbar mit dem Europäischen Teil des WK verbunden .



Der Weltkrieg endete "übrigens" nicht nur dewesgen am 2. September 1945 , weil die USA bis zu diesem Tag dort kämpfen mußten .



Auch Großbritannien , Neuseeland und Australien und Frankreich waren ja schon zu Beginn des Jahres 1940 von den Japanern angegriffen worden und waren bis zum Schluß am pazifischen Teil des Weltkriegs beteiligt .

Die Kriegserklärung Stalins an die Japaner im August 1945 war dagegen eine einzige Farce u d diente lediglich dazu , die sowjetische Einflußsphäre auf Indochina auszudehnen .



Daß die meisten Deutschen die damalige enge insbesondere militärische Verwobenheit der Achsenmächte Japan und Deutschland nicht kennen - welche auch darauf zurückzuführen ist , daß es sich bei der damaligen japanischen Gesellschaft um eine zu den Nazis artgleiche faschistische Diktatur handelte - ist nicht verwunderlich .



Verwunderlich ist aber , daß die Journalisten - hier der AA- diese historischen Wahrheiten entweder nicht kennen oder nicht in der Lage sind , diese ausreichend zu würdigen.







