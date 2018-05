11.05.2018

92-Jähriger gewinnt Wahlen Politik

Machtwechsel in Malaysia

Malaysias bisheriger Premierminister Najib Razak hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden. „Ich akzeptiere den Willen des Volkes“, sagte der 64-Jährige am Donnerstag in der Hauptstadt Kuala Lumpur. „Es wird mit Sicherheit einen Wandel geben.“ Zugleich rief er seine Landsleute auf, Ruhe zu bewahren. Trotz eines massiven Korruptionsskandals hatte Najib vor der Wahl als Favorit gegolten. Bei der Parlamentswahl am Mittwoch verlor die bisherige Regierungspartei UMNO dann jedoch erstmals seit der Unabhängigkeit des Landes vor mehr als 60 Jahren die Macht.

Zum Wahlsieger wurde Oppositionsführer Mahathir Mohamad erklärt, der früher selbst einmal Premierminister war. Mit 92 Jahren wird Mahathir nun ältester Regierungschef der Welt. (dpa)

Themen Folgen