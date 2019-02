vor 35 Min.

AKK verputzt die Männer von der Union Politik

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer feudelt alle Bedenken vom Tisch und schlüpft in der Fastnacht wieder ihre Lieblingsrolle

Von Michael Stifter

Was für ein Karrieresprung: Putzfrau Gretl wischt jetzt nicht mehr im Saarbrücker Landtag, sondern oben in Berlin. Soll ja alles ein bisschen eingestaubt sein in der CDU-Zentrale. Ein Fall für die Frau in der karierten Kittelschürze, die eine ganze Partei wieder auf Hochglanz polieren soll. Seit zehn Jahren schlüpft Annegret Kramp-Karrenbauer nun schon in diese Fastnachtsrolle und lästert in breitem Dialekt über die Großkopferten der Politik. Nur dieses Mal fragten sich viele: Geht das jetzt noch? Kann sich eine angehende Kanzlerkandidatin für solch einen Klamauk hergeben? Und überhaupt: Wo bleibt denn da die Seriosität? Doch „es Annegret“ feudelt alle Bedenken vom Tisch.

Ein paar saubere Schmutzeleien sind auch dabei

Ein bisschen fremdelt die Gretl schon noch mit ihrem neuen Job in der Hauptstadt. „So ein Schlamassel. Ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin“, erzählt sie – und haut dann ordentlich auf den Putz. Die Bundesregierung würde im Prinzip schon was schaffen wollen. Dumm nur, dass die Deutsche Umwelthilfe das verboten hat. Könnte schließlich zu viel Staub aufgewirbelt werden und das will ja auch keiner. Ein paar saubere Schmutzeleien über die Alfamännchen in der Union gehören auch zum rhetorischen Großreinemachen. Und ein bisschen kehrt die Gretl auch vor der eigenen Türe. „Viel geschwätzt und nichts beschlossen“, lautet ihr Fazit zur Arbeit der Großen Koalition. Nicht gerade glänzend also.

Anders als Markus Söder, der sich extravagante Kostümierungen inzwischen verkneift – jetzt da er es endlich zum Ministerpräsidenten gebracht hat –, hat die CDU-Chefin kein Problem damit, sich selbst zum Narren zu machen. Und ganz ehrlich: Im Putzfrauen-Fummel kann man endlich mal ungehemmt über die ganzen Wichtigtuer da oben in Berlin herziehen, die nicht mal richtig saarländisch schwätzen. Und wenn dann einer beleidigt ist? Wenn einer keinen Spaß versteht? Dann lässt sich die Sache ganz leicht bereinigen. Denn: Was kann denn die Annegret dafür, was die Gretl da wieder gesagt hat? Wisch und weg.

