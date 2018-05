Ärzte und ihre Mitarbeiter haben mehr Respekt verdient

Ärzte und ihre Mitarbeiter leisten in aller Regel eine verantwortungsvolle Arbeit, für die sie Respekt verdienen. Sie dürfen kein Ventil für die Fehler des Gesundheitsystem sein.

Die Ansprüche der Patienten an das Gesundheitssystem steigen. Jeder will das Bestmögliche – und das am liebsten sofort. Aber das System hat seine Grenzen: partieller Ärztemangel, strenge Kassenbudgets, fehlendes Pflegepersonal. Und ein kranker Mensch, der daran stößt und nicht – oder: nicht gleich – bekommt, was er sich vorstellt, neigt in seiner Ausnahmesituation womöglich leichter zu Gewalt. Das mag vielleicht eine Erklärung für die zu oft gestörte Arzt-Patienten-Beziehung sein, aber keinesfalls eine Entschuldigung. Mit körperlicher Gewalt lassen sich die Probleme nicht lösen, auch nicht mit Beleidigungen.

Das deutsche Gesundheitssystem ist auch deutlich besser als sein Ruf. Ärzte und ihre Mitarbeiter, die genauso von zunehmender Gewalt betroffen sind, leisten in aller Regel eine schwere, verantwortungsvolle Arbeit, für die sie höchsten Respekt verdienen. Manchmal sind sie aber auch nur die Überbringer unangenehmer Botschaften. Zum Beispiel, wenn sie wieder einmal erklären müssen, dass die Krankenkasse eine bestimmte Behandlung nicht bezahlt. Ein Problem, das nicht in der Praxis oder Klinik gelöst werden kann. Auch nicht mit Gewalt.

