Ärzteschaft warnt vor Leichtgläubigkeit bei Corona-Tests

Die Chefin des Marburgerbundes, Susanne Johna warnt: „Schnelltests sind nicht der Schlüssel hin zu mehr Freiheit.“

Corona-Schnelltests sind nach Einschätzung Ärztegewerkschaft Marburger Bund im Kampf gegen die Pandemie nur bedingt tauglich. „Schnelltests sind nicht der Schlüssel hin zu mehr Freiheit“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna unserer Redaktion. Es werde suggeriert, dass man sich quasi freitesten und mit einem negativen Ergebnis wieder unbesorgt ins Stadion oder zum Clubkonzert dürfe. Das jedoch sei „ziemlich unbedarft“, erklärte die Medizinerin.

Susanne Johna über Schnelltests und Corona: "Freitesten klappt nicht"

Dr. Susanne Johna, Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund. Foto: LÄK Hessen, Marburger Bund, dpa (Archiv)

Die Tests hätten lediglich eine Sensitivität von häufig nicht mehr als 60 Prozent. „Das heißt, wir haben viele negative Ergebnisse, die in Wahrheit falsch sind“, sagte Johna. Sinnvoll seien solche Test in spezifischen Gruppen, etwa an den Schulen, um zusätzlich symptomlos Infizierte zu entdecken und Übertragungen zu vermeiden. „Freitesten aber klappt nicht, das hat unser Nachbar Österreich schmerzhaft erleben müssen.“

Lesen Sie hierzu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.