Ärztin Kristina Hänel über Abtreibungen: "Die Angst ist oft riesengroß"

Plus Der Paragraf 219a ist bekannt als Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Kristina Hänel wurde deshalb angeklagt. Die Ärztin kämpft gegen das Gesetz.

Frau Hänel, Sie kämpfen vor Gericht gegen den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches, besser bekannt als das „Werbeverbot für Abtreibung“. Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich dar, was das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch betrifft?

Kristina Hänel: Da ist Deutschland nicht so weit vorne, wie man vermuten würden. Das Gesetz, dass es verbietet, sachliche und seriöse Informationen zu geben, ist ja einzigartig in Europa. Es gibt natürlich noch ein paar Länder mit strengeren Regelungen. Sogar das sehr katholische Irland hat inzwischen eine deutlich liberalere Gesetzgebung als Deutschland.

Abtreibungsgegner stellen sich vehement gegen Ihre Forderungen, sie machen auch im Internet mit allen Mitteln Stimmung gegen das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch. Aus diesen Kreisen wurden Sie angezeigt, weil sie auf ihrer Homepage vermerkt haben, dass sie Abbrüche vornehmen. Woher kommt dieser Widerstand?

Hänel: Diese sogenannte Lebensschutzbewegung, das sind verschiedene Gruppierungen, die zusammen eine Macht ergeben. Die auch auf die Politik Einfluss nehmen und wahrscheinlich auch hinter diesen Einzelpersonen stehen, die Anzeige gegen Ärzte erstatten. Sie haben bewirkt, dass Ärzte Informationen über Abbrüche aus dem Netz genommen haben. Laut Gesetz darf praktisch jeder im Internet veröffentlichen, was er über Schwangerschaftsabbrüche denkt, nur wir Ärzte dürfen als Fachleute nicht informieren. Damit haben diese Abtreibungsgegner schon viel erreicht.

Über ihren Kampf gegen den 219a haben Sie nun ein Buch verfasst, sie sind gerade auf Lesereise durch Deutschland. Wie haben Sie da Bayern erlebt? In einer Stadt wie Augsburg gibt es keinen Arzt, der offiziell Abbrüche vornimmt.

Hänel: Die Versorgungslage ist bei jeder Lesung ein großes Thema. Die Situation in vielen Regionen so schwierig, dass Frauen weite Wege auf sich nehmen müssen. Eine der ersten Zuschriften, die ich als Zuspruch bekam, war von einer Frau aus Bayern, der schon in der Beratungsstelle direkt gesagt wurde: „Dann gehen Sie doch nach Österreich.“ Dort kostet der Abbruch 800 Euro. Dafür nehmen die Frauen einen Kleinkredit auf. Das geht so nicht.

Wie lässt sich das ändern?

Hänel: Wenn wir eine Regierung hätten, die ihre Pflicht wahrnimmt und das, was im Gesetz festgeschrieben ist, durchsetzt, also die flächendeckende, ambulante und stationäre Versorgung, dann wäre es ein Auftrag von oben. Das funktioniert aber momentan nicht. Heute nehmen das die Studierenden der Medizin selbst in die Hand: Meine Praxis ist fast ausgebucht mit jungen Leuten, die bei mir hospitieren und lernen wollen. Ich glaube aber, dass auch politische Gruppen die Krankenhäuser und Ärzte auf Ihre Verpflichtung zur Versorgung aufmerksam machen müssen.

Der Paragraf 219a stammt aus dem Jahr 1933. Wieso ist er noch immer wirksam?

Hänel: Eine schwierige Frage. Manche sagen, er ist einfach vergessen worden. Andere wiederum argumentieren, er dient ganz bewusst dem Lebensschutz. Eine andere Theorie wäre, dass dieses damalige Rollenbild – die Frau wird als Mutter gedacht und nicht als eigener Mensch – dadurch tradiert und bewahrt worden ist. Immer wenn ich mit der internationalen Presse Interviews führe und diese Frage aufkommt, dann kann ich nicht anders argumentieren. Dann lande ich bei diesem historischen Zusammenhang, bei diesem Gefühl, dass wir an bestimmten Stellen doch diesen blinden Fleck haben.

Im Februar hat sich der Bundestag auf einen Kompromiss geeinigt: Bundesärztekammer soll nun eine öffentlich zugängliche Liste mit Ärzten führen, die Abbrüche vornehmen. Warum genügt Ihnen diese Liste nicht?

Hänel: Viele Ärzte werden sich nicht auf die Liste stellen lassen, auch wegen des Tabus. Und es löst nicht das Problem, dass Fachleuten verboten wird, über etwas zu informieren, von dem sie am meisten verstehen.

Die Abtreibungsdebatte ist besetzt mit Kampfbegriffen. Sie betonen, dass es Abtreibungsgegner eigentlich gar nicht gibt. Was meinen Sie damit?

Hänel: Wenn Menschen sich als Abtreibungsgegner bezeichnen, tun sie ja so, als ob es Abtreibungsbefürworter gäbe. Der Mensch, der wirklich Abtreibungsgegner ist, ist die Frau selbst. Die Betroffenen sind an sich gegen den Abbruch und wären wirklich glücklich, wenn sie einen anderen Weg finden könnten. Aber den gibt es für sie in diesem Fall nicht. Deswegen finde ich es absurd, dass Menschen betonen, sie sind gegen Abtreibung. Dann müssten sie fordern: Wir müssen Verhütungsmittel zur Verfügung stellen, wir müssen eine kinderfreundliche Gesellschaft schaffen. Oder: Wir helfen, dass die Bedingungen für Frauen besser werden, das es genug Hebammen gibt. Damit würden sie dazu beitragen, dass es womöglich weniger Abtreibungen geben würde. Es gibt Medizin-Studien, die das belegen. Durch Strafgesetze kann ich dagegen nicht eine einzige Abtreibung verhindern. Deshalb gehört der Begriff Abtreibungsgegner im Grunde zu den „alternativen Fakten“.

Was passiert, wenn Frauen nicht die nötigen Informationen haben?

Hänel: Es hat zur Folge, dass sie später zum Abbruch kommen, zum Teil in die Illegalität gehen oder eben ins Ausland. Und dass man sie ihrer Rechte beraubt. Eine Frau wird nicht deswegen ein Kind bekommen, nur weil ich ihr Informationen vorenthalte. Man hat Frauen lesen und schreiben beigebracht, und dann sagt man plötzlich: Frauen dürfen nicht lesen, was sie selbst betrifft und ihren Körper.

Welchen Fragen haben Frauen, die bei Ihnen einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen?

Hänel: Diese Frauen waren ja zuvor schon bei der Beratungsstelle. Doch Sie wollen zum Beispiel wissen, ob sie nach dem Abbruch noch einmal Kinder bekommen können. Und viele wollen sich vergewissern, ob sie aus diesem Eingriff lebend wieder rauskommen. Das sagen sie zwar so nicht, aber ich spüre das. Die Angst ist oft riesengroß, weil es ein Tabu ist, weil die Aufklärung fehlt, weil es einmal illegal war.

Warum haben Sie sich als junge Ärztin entschieden, Abbrüche vorzunehmen?

Hänel: Niemand hat von sich aus den Berufswunsch, Abbrüche vorzunehmen. In meiner Arbeit für die Beratungsstelle „Pro Familia“ bin ich aber früh mit der Not der Frauen konfrontiert worden. Viele Ärzte sind damals bei uns abgesprungen, weil Abtreibungsgegner massiv Druck machten. Das war der Grund für meine Entscheidung. Dabei hatte ich ganz andere Pläne im Leben.

Zum Beispiel?

Hänel: Ich wollte gerne Landärztin werden, auch die Psychiatrie war mein Thema. Doch damals wurde mir klar: Es muss doch einer machen. Und wenn es niemand machen will, dann bin ich das eben. So ging es mir später auch in einem anderen Fall: Vor einigen Jahren bin ich an die Universität gerufen worden, um mit Studierenden das Thema des sexuellen Missbrauchs zu behandeln. Damals war das im Diskurs an der Uni überhaupt nicht etabliert, inzwischen ist das Inhalt in allen Fachbereichen. An diese Zeit denke ich ganz oft zurück. Und so wird es sich wohl auch mit dem Schwangerschaftsabbruch entwickeln. Man kann nicht ein Thema verdrängen, das einfach da ist.

Was haben sie über sich selbst gelernt auf diesem Weg, von der Anklage, vom öffentlichen Interesse bis zu ihrem Buch?

Hänel: Ich habe gelernt, dass ich mich dem medialen Druck gewachsen fühle. Weil ich etwas zu sagen habe und Erfahrung habe. Und ich habe gelernt, dass ich das alles so formulieren kann, dass die politische Dimension dieser persönlichen Schicksale deutlich wird. Vor Gericht habe ich erfahren, dass ich bei so einer hohen Belastung meine Frau stehen kann. Das muss man auch erst einmal aushalten.